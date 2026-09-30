به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی فوتسال بانوان از ۱۴ تا ۱۹ مهرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

با نظر شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، ۱۸ بازیکن به این اردو دعوت شدند تا زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را دنبال کنند.

اسامی بازیکنان دعوت‌شده به شرح زیر است:

فرزانه توسلی، مهتاب بنایی، یاسمن سادات حسینی، مبینا پروینی، مهدیه محمودی‌نیا، مارال ترکان (تهران)

مریم سادات سید، شقایق معتمدی سده، زهرا کیانی، الهام عنافچه، فهیمه قنبری، آرزو کریمی (خوزستان)

هلیا طالبی‌زاده (کرمان)

مریم قائد امینی، یاسمن مروت‌نژاد، آذین نخعی (اصفهان)

فاطمه رحمتی و سما معصومی‌میری (مرکزی)

اردوی فوق به منظور حضوری پرقدرت در رقابت‌های داخل سالن ریاض برگزار می‌شود.