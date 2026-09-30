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سال تحصیلی طلاب جدیدالورود جامعهالمصطفی با حضور رئیس جامعهالمصطفی کشور در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛آیتالله علی عباسی، رئیس جامعهالمصطفی العالمیه، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در اصفهان، اتحاد و استفاده از ظرفیتهای مشترک کشورهای اسلامی و توسعه ارتباطات علمی و فرهنگی میان ملتها را زمینهساز پیشرفت دنیای اسلام دانست.
وی با اشاره به مسئولیت مراکز علمی و فرهنگی در شرایط کنونی گفت: جامعهالمصطفی به عنوان یک مرکز علمی و فرهنگی، وظیفه دارد از هویت فرهنگی، دینی و اسلامی در برابر تهاجم فرهنگی و مادی صیانت کند و با هموار کردن مسیر پیشرفت و اقتدار علمی، زمینه رهایی از وابستگی را فراهم آورد.
رئیس جامعهالمصطفی، علوم انسانی را یکی از مهمترین عرصههای علمی و تمدنی و از حوزههای مرتبط با اداره زندگی بشر دانست و افزود: با توجه به فعالیت گسترده جامعهالمصطفی در حوزه علوم انسانی، توسعه و تقویت اقتدار علمی در این عرصه باید از اهداف اصلی این مجموعه باشد.
عباسی همچنین آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای تقویت فعالیتهای علمی و فرهنگی دانست و بر ادامه این مسیر با انگیزه و تلاش بیشتر تأکید کرد.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام ابراهیم رضایی، رئیس جامعهالمصطفی نمایندگی اصفهان، از حضور طلابی از ۲۰ ملیت در این مرکز خبر داد و گفت: بیشتر طلاب غیرایرانی که در جامعهالمصطفی اصفهان تحصیل میکنند از کشورهای آسیایی و آفریقایی هستند.
جامعهالمصطفی با ارائه آموزشهای دینی، علوم انسانی و برنامههای علمی و فرهنگی، میزبان دانشپژوهانی از کشورهای مختلف است و در سال تحصیلی جدید نیز فعالیتهای آموزشی آن در اصفهان آغاز شده است.