به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛آیت‌الله علی عباسی، رئیس جامعه‌المصطفی العالمیه، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در اصفهان، اتحاد و استفاده از ظرفیت‌های مشترک کشور‌های اسلامی و توسعه ارتباطات علمی و فرهنگی میان ملت‌ها را زمینه‌ساز پیشرفت دنیای اسلام دانست.

وی با اشاره به مسئولیت مراکز علمی و فرهنگی در شرایط کنونی گفت: جامعه‌المصطفی به عنوان یک مرکز علمی و فرهنگی، وظیفه دارد از هویت فرهنگی، دینی و اسلامی در برابر تهاجم فرهنگی و مادی صیانت کند و با هموار کردن مسیر پیشرفت و اقتدار علمی، زمینه رهایی از وابستگی را فراهم آورد.

رئیس جامعه‌المصطفی، علوم انسانی را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های علمی و تمدنی و از حوزه‌های مرتبط با اداره زندگی بشر دانست و افزود: با توجه به فعالیت گسترده جامعه‌المصطفی در حوزه علوم انسانی، توسعه و تقویت اقتدار علمی در این عرصه باید از اهداف اصلی این مجموعه باشد.

عباسی همچنین آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای تقویت فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانست و بر ادامه این مسیر با انگیزه و تلاش بیشتر تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام ابراهیم رضایی، رئیس جامعه‌المصطفی نمایندگی اصفهان، از حضور طلابی از ۲۰ ملیت در این مرکز خبر داد و گفت: بیشتر طلاب غیرایرانی که در جامعه‌المصطفی اصفهان تحصیل می‌کنند از کشور‌های آسیایی و آفریقایی هستند.

جامعه‌المصطفی با ارائه آموزش‌های دینی، علوم انسانی و برنامه‌های علمی و فرهنگی، میزبان دانش‌پژوهانی از کشور‌های مختلف است و در سال تحصیلی جدید نیز فعالیت‌های آموزشی آن در اصفهان آغاز شده است.