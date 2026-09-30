فرماندار تهران در دومین جلسه هفته فرهنگی شهرستان، با اشاره به جایگاه پایتخت و ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، تاریخی و انسانی آن، خواستار اجرای برنامه‌های محله‌محور، معرفی مفاخر و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی برای معرفی هویت تهران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین خوش‌ اقبال با اشاره به جایگاه تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران گفت: شأن و جایگاه تهران ایجاب می‌کند ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و انسانی این شهر بیش از گذشته معرفی و فرهنگ، اعتقادات، مبارزات مردم، علما، دانشمندان و شخصیت‌های برجسته‌ای که در این شهر حضور داشته‌اند، مورد توجه قرار گیرند.

خوش‌اقبال، محله‌محوری را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های هفته فرهنگی تهران برشمرد و افزود: در هر یک از محلات تهران ظرفیت‌ها و شخصیت‌های برجسته‌ای وجود دارد که ممکن است حتی برای مردم همان محله نیز به خوبی شناخته نشده باشند و معرفی آنها می‌تواند به تبیین هویت محلات کمک کند.

وی ادامه داد: دانشمندان، علما، هنرمندان، ورزشکاران و شخصیت‌های اثرگذاری در محلات مختلف تهران حضور داشته‌اند که معرفی آنها علاوه بر شناساندن ظرفیت‌های پایتخت، می‌تواند برای نسل جوان ایجاد انگیزه و امید کند.

فرماندار تهران افزود: هر دستگاه باید متناسب با مأموریت خود در این برنامه مشارکت کند و از ظرفیت‌های موجود خود بهره بگیرد. دستگاه ورزش و جوانان می‌تواند مفاخر ورزشی را معرفی کند، دانشگاه‌ها نخبگان و دانشمندان خود را به مردم بشناسانند و دستگاه‌های فرهنگی، گردشگری و سایر مجموعه‌ها نیز در چارچوب وظایف خود برنامه ارائه دهند.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از تمرکز همه برنامه‌ها در یک نقطه تصریح کرد: به جای برگزاری برنامه‌های متعدد و متمرکز، باید بخش قابل توجهی از برنامه‌ها در محلات اجرا شود تا مردم هر منطقه بتوانند با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی محل زندگی خود آشنا شوند و مشارکت بیشتری در برنامه‌ها شکل بگیرد.

خوش‌اقبال همچنین بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی را ضروری دانست و گفت: امروز صداوسیما، رسانه‌ها و فضای مجازی ظرفیت مناسبی برای معرفی تهران در اختیار دارند و می‌توان با استفاده از مدیران خلاق و ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی، محتوای مناسب و اثرگذار برای معرفی ظرفیت‌های پایتخت تولید کرد.

وی با اشاره به ضرورت معرفی مفاخر و پیشکسوتان تهران گفت: باید به سراغ افرادی برویم که در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی برای تهران و کشور اثرگذار بوده‌اند و آنها را به عنوان بخشی از هویت این شهر به نسل جوان معرفی کنیم.

فرماندار تهران همچنین توجه به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری تهران را ضروری دانست و افزود: بسیاری از شهروندان با بخش مهمی از تاریخ و داشته‌های تهران آشنایی ندارند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، امکان معرفی و بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی شهر فراهم شود.

خوش‌اقبال، شهر تهران را متعلق به همه ایرانیان دانست و گفت: تهران محل حضور اقوام و فرهنگ‌های مختلف است و به نوعی خانه دوم بسیاری از ایرانیان محسوب می‌شود. به همین دلیل هر رویداد و اتفاقی در این شهر بازتابی فراتر از تهران دارد و باید از این ظرفیت برای معرفی هویت و فرهنگ پایتخت استفاده کنیم.

وی در ادامه به نقش آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در معرفی تهران به نسل جوان اشاره کرد و گفت: مدارس و دانشگاه‌ها باید در هفته فرهنگی تهران فعال باشند و مدیران، معلمان و استادان می‌توانند با معرفی تاریخ تهران، مفاخر و شخصیت‌های برجسته این شهر، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با هویت پایتخت را فراهم کنند.

خوش‌اقبال با اشاره به ضرورت توجه به نشاط اجتماعی در چارچوب ضوابط و شئونات افزود: برنامه‌های فرهنگی باید ضمن رعایت ملاحظات لازم، به ایجاد نشاط و پویایی اجتماعی نیز کمک کنند و شرایط کشور و حساسیت‌های موجود در اجرای آنها مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار تهران در پایان با بیان اینکه هفته فرهنگی تهران متعلق به همه دستگاه‌ها و مردم است، خاطرنشان کرد: هر مجموعه باید در حوزه مسئولیت خود نقش‌آفرینی کند و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌هایی برای معرفی محلات، مفاخر، داشته‌ها و هویت فرهنگی پایتخت ارائه دهد.