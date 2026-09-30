رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با همراهی استاندار بوشهر و نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی از سد دالکی بازدید و روند اجرای این طرح را بررسی کردند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و اعضای این کمیسیون در سفر به استان بوشهر با همراهی ارسلان زارع استاندار بوشهر و ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی از سد دالکی بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح قرار گرفتند.

معاون عمرانی استاندار بوشهر در این بازدید اظهار کرد: تامین به‌موقع اعتبار برای تکمیل عملیات اجرایی سد دالکی از اهمیت زیادی برخوردار است که در سفر اعضای کمیسیون کشاورزی، راهکار‌های لازم برای این موضوع بررسی می‌شود.

شاهپور رجایی افزود: سد دالکی در شهرستان دشتستان از نوع سد خاکی با هسته آسفالتی با هدف تامین آب شرب و کشاورزی شهرستان دشتستان در دست ساخت است که پیش‌بینی می‌شود در صورت تأمین بموقع اعتبار، سال آینده آبگیری شود.

وی اضافه کرد: سد دالکی با مخزن ۲۷۰ میلیون مترمکعب و تنظیم سالانه ۴۳۲ میلیون مترمکعب آب، در حال ساخت روی رودخانه دالکی است که هدف اصلی آن، تنظیم سیلاب‌های فصلی و تأمین آب مورد نیاز آبیاری حدود ۲ میلیون اصله نخل در شهرستان دشتستان خواهد بود.

به گفته معاون عمرانی استاندار بوشهر، پیشرفت فیزیکی سد دالکی اکنون به ۶۶ درصد رسیده است.