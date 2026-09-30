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مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا با گرامیداشت یاد ۳۳ شهید این مجموعه، از ثبت رکوردهای جدید در تولید و تعمیرات نیروگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا با گرامیداشت یاد و خاطره ۳۳ شهید این مجموعه گفت: کارکنان نیروگاه با تأسی از شهدای خود، سنگر تولید برق را در سختترین شرایط رها نکردهاند.
ادبی فیروزجانی در حاشیه سیونهمین یادواره شهدای نیروگاه شهید سلیمی نکا با اشاره به هفتم مهر، سالروز بمباران دوم این مجموعه، افزود: در جریان این حمله هوایی، ۲۳ نفر از مجموع ۳۳ شهید نیروگاه به شهادت رسیدند.
وی گفت: یاد و خاطره این شهدا هر سال در قالب یادواره شهدای نیروگاه گرامی داشته میشود و امسال نیز سیونهمین دوره این مراسم با هدف زنده نگه داشتن نام، راه و آرمان شهدای این مجموعه برگزار شد.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا با اشاره به نزدیک به نیم قرن سابقه بهرهبرداری این مجموعه افزود: به برکت خون شهدا و تلاش کارکنان، نیروگاه نکا همچنان به عنوان یکی از مراکز مهم تولید و پایداری برق، بهویژه در شمال کشور، به فعالیت خود ادامه میدهد.
فیروزجانی یکی از اقدامات مهم اخیر نیروگاه را اجرای طرح رفع محدودیت ناشی از پسروی آب دریای خزر عنوان کرد و گفت: نیروگاه نکا در سالهای اخیر از ناحیه پسروی آب دریا با محدودیتهایی مواجه بود که با اجرای طرح بازگشایی دو کانال زیرسطحی، این مشکل برطرف شد و در تابستان امسال محدودیت تولید ناشی از مصرف آب دریا رفع شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای نیروگاه در حوزه ساخت داخل افزود: در ۶ ماه نخست امسال، بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ قطعه با تلاش متخصصان نیروگاه و همکاری شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای صنعتی منطقه و کشور ساخته شده است.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا گفت: این اقدام علاوه بر تأمین نیازهای تخصصی نیروگاه، موجب جلوگیری از خروج ارز و تقویت توانمندی داخلی در حوزه تجهیزات صنعت برق شده است.
فیروزجانی با اشاره به وجود ۹ واحد نیروگاهی در مجموعه شهید سلیمی نکا، نگهداشت و آمادهبهکاری این واحدها را کاری دشوار و تخصصی دانست و افزود: با وجود شرایط خاص کشور و همزمان با جنگ تحمیلی اخیر، کارکنان نیروگاه اجازه ندادند سنگر تولید متوقف شود.
وی از ثبت رکورد جدید تولید در این مجموعه خبر داد و گفت: نیروگاه در سال گذشته پس از چهار سال توانست رکورد تولید خود را ارتقا دهد و برای نخستینبار میزان تولید از مرز ۱۰ میلیارد کیلوواتساعت عبور کرد.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا همچنین از ثبت رکورد جدید در حوزه تعمیرات خبر داد و افزود: تعمیرات اساسی توربوژنراتور واحد شماره چهار نیروگاه همزمان با شرایط جنگی انجام شد و کارکنان پس از ۱۲ سال توانستند رکورد کوتاهترین زمان انجام این عملیات را ثبت کنند.
فیروزجانی این دستاوردها را حاصل تلاش کارکنان نیروگاه دانست و گفت: این آمار و ارقام تنها بخشی از عملکرد مجموعه در یک سال اخیر است؛ سالی که شرایط خاصی بر کشور حاکم بود و نیروگاه نکا نیز یکی از نقاط مهم و حساس صنعت برق کشور محسوب میشد.
وی با تأکید بر اینکه سنگر تولید نباید خالی بماند، افزود: کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس که پای سنگر و تجهیزات خود ایستادند، پای تولید برق ایستادهاند و با وجود همه دشواریها وظیفه خود را رها نکردهاند.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه گفت: کارکنان صنعت برق در سنگر تولید، خدمت و پایداری شبکه برق، با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری به فعالیت خود ادامه میدهند.
سیونهمین یادواره شهدای نیروگاه شهید سلیمی نکا نیز فرصتی برای تجدید پیمان با ۳۳ شهید این مجموعه و یادآوری نقش استمرار تولید و تلاش متخصصان در روشن ماندن چراغ خانهها و صنایع کشور بود.