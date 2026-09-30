رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با قدردانی از عملکرد و تاب‌آوری رسانه ملی در حوادث و بحران‌های سال‌های اخیر گفت: صداوسیما در دوره‌ای پرحادثه توانست حتی پس از آسیب به آنتن‌ها و استودیو‌ها و شهادت تعدادی از کارکنان، روند خدمت‌رسانی رسانه‌ای را ادامه دهد؛ بااین‌حال، سرعت تحولات رسانه‌ای ایجاب می‌کند رسانه ملی جایگاه خود را در میدان گسترده رسانه‌ها بازتعریف کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ از روابط‌عمومی رسانه ملی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی خاموشی در بازدید از نمایشگاه «روایت تحول» با قدردانی از تلاش‌های کارکنان رسانه ملی اظهار کرد: باید از مجاهدان عرصه رسانه، ازجمله خبرنگاران، مستندسازان و همه کسانی که در سال‌های پرحادثه اخیر در میدان ماندند و ایستادگی کردند، قدردانی کرد.

وی افزود: این مجاهدت‌ها در شرایطی انجام شد که کشور با تهدید، جنگ و حوادث مختلف مواجه بود و کارکنان رسانه ملی با مقاومت و استقامت به فعالیت خود ادامه دادند.

خاموشی با اشاره به نقش مردم، مسئولان و رسانه ملی در این شرایط گفت: استقامت مردم ایران، گروه‌های مرجع، مسئولان و به‌ویژه مدیران و کارکنان رسانه ملی، زمینه‌ساز عبور از این شرایط خواهد بود و این تلاش‌ها در حافظه نسل‌های آینده نیز ماندگار خواهد شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به گزارش ارائه‌شده در نمایشگاه «روایت تحول» اظهار کرد: گزارشی که امروز مشاهده کردم، گزارشی جامع از دوره‌ای پرحادثه است. از آغاز مدیریت پیمان جبلی تاکنون، حوادث و اتفاقات متعددی رخ داده و رسانه ملی توانسته است آنها را مدیریت کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که فرستنده‌های متعدد رسانه ملی در نقاط مختلف کشور مورد اصابت قرار گرفت، اجازه داده نشد حتی برای لحظه‌ای خدمت‌رسانی متوقف شود. استودیو‌های مختلف آسیب دیدند و تعدادی از کارکنان نیز به شهادت رسیدند، اما مردم قطع ارتباط رسانه‌ای را احساس نکردند.

خاموشی این عملکرد را نشانه آمادگی و تاب‌آوری رسانه ملی دانست و گفت: شاید پیش‌ازاین برای چنین میدان‌هایی آمادگی کامل وجود نداشت، اما در جریان حوادث اخیر این آمادگی شکل گرفت و رسانه توانست در شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه دهد.

وی افزود: این تجربه نشان داد با ملتی مواجه هستیم که سابقه تمدنی چندهزار ساله و عمق فرهنگی بالایی دارد و از ظرفیت بالایی برای ایستادگی و تاب‌آوری برخوردار است.

خاموشی درباره عملکرد پنج‌ساله صداوسیما نیز گفت: ارزیابی عملکرد رسانه ملی باید با توجه به شرایطی انجام شود که این سازمان در آن فعالیت کرده است. یک زمان همه امکانات و ابزار‌های مدرن در اختیار یک رسانه قرار دارد، اما در شرایطی که دشمن کوچک‌ترین ابزار رسانه‌ای را هدف قرار می‌دهد، حفظ فعالیت و تداوم خدمت‌رسانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: با توجه به شرایطی که رسانه ملی در این سال‌ها پشت سر گذاشته، می‌توان ارزیابی مثبتی از عملکرد آن داشت.

وی در ادامه درباره راهبرد آینده رسانه ملی اظهار کرد: رسانه ملی باید جایگاه خود را در معادلات جدید رسانه‌ای جهان به‌درستی تعریف کند.

خاموشی افزود: زمانی آنتن‌های تلویزیونی و رادیویی حرف اول را در عرصه رسانه می‌زدند، اما امروز میدان رسانه بسیار گسترده‌تر شده است. فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها، تلویزیون و رادیو همگی در کنار یکدیگر این میدان را شکل داده‌اند.

وی با اشاره به برخی اقدامات رسانه ملی در مواجهه با این تغییرات گفت: خوشبختانه رسانه ملی از پیش به استقبال بخشی از این تحولات رفته است، اما سرعت تغییرات بسیار بالاست و همین موضوع ایجاب می‌کند متناسب با تحولات جدید، جایگاه و شیوه فعالیت خود را بازتعریف کند.

خاموشی در پایان تأکید کرد: حضور مؤثر در میدان جدید رسانه‌ای نیازمند توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های رسانه‌های سنتی و ابزار‌های نوین ارتباطی است تا رسانه ملی بتواند ارتباط خود با جامعه را در شرایط متحول رسانه‌ای حفظ و تقویت کند؛ بنابراین گزارش، نمایشگاه «روایت تحول» با محوریت دستاورد‌های پنج‌ساله دوره تحول سازمان صداوسیما به‌طور رسمی از دوم شهریورماه در مرکز همایش‌های صداوسیما آغازبه‌کار کرده است و همچنان در این محل برپاست. در این نمایشگاه، معاونت‌های مختلف سازمان صداوسیما، فرایند تحول در حوزه‌های مأموریتی خود را از مرحله آسیب‌شناسی و طراحی راهبردی تا تعیین اولویت‌ها، تدوین برنامه عملیاتی و اجرای اقدامات تحولی را برای بازدیدکنندگان درون و برون‌سازمانی تشریح می‌کنند.