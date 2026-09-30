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نشست گفتوگو محور «فناوری، دانشگاه و دفاع مقدس» با حضور متخصصان برجسته هوافضا و مکانیک سیّالات در دانشگاه شیراز برگزار و روند تکامل و ارتقای فناوریهای نظامی ایران از دوران دفاع مقدس تا درگیریهای اخیر منطقه مورد واکاوی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نشست گفتوگو محور «فناوری، دانشگاه و دفاع مقدس» با حضور متخصصان برجسته هوافضا و مکانیک سیّالات در دانشگاه شیراز برگزار و روند تکامل و ارتقای فناوریهای نظامی ایران از دوران دفاع مقدس تا درگیریهای اخیر منطقه ، واکاوی و بر نقش دانشگاهها در توسعه دانش دفاعی تأکید شد.
محمدمهدی علیشاهی، استاد حوزه هوافضا، و ابراهیم گشتاسبیراد، متخصص مکانیک سیّالات، در این نشست به تشریح سیر دستیابی کشور به توانمندیهای بومی در عرصه دفاعی پرداختند.
سخنرانان در این گفتوگو، مسیر تحول فناوریهای نظامی کشور را از سالهای دفاع مقدس تا جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه اخیر بررسی کردند. این اساتید با تبیین نقاط قوت و ضعف موجود در این مسیر، راهکارهای عملیاتی برای بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاهها در راستای تقویت بنیه دفاعی و تکنولوژیک کشور را تشریح کردند.
بررسی فرصتهای پژوهشی در محیط دانشگاهی برای پاسخگویی به نیازهای حوزه دفاعی از دیگر محورهای اصلی این نشست بود.