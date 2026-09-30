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سخنگوی دولت از ارائه گزارش وزیر امور خارجه از سفر به نیویورک از جمله ارائه شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد و گفت: پیشنهاد طرف آمریکایی توسط آقای عراقچی به رئیسجمهور پزشکیان ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «فاطمه مهاجرانی» امروز چهارشنبه هشتم مهر از ارائه گزارش سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموعه ملاقاتها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجیها در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد.
سخنگوی دولت افزود: با وجود تلاشهای دشمن برای انزوای سیاسی ایران، حضور گروه ایرانی در کانون توجهات و ملاقاتها بودند و دیدارهای متعددی با کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و سایر کشورها انجام شده و کنش دیپلماتیک برای راهگشایی در حوزه سیاست خارجی با جدیت دنبال شده است.
مهاجرانی ادامه داد: در جلسه امروز پیشنهاد طرف آمریکایی توسط آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به رئیسجمهور پزشکیان ارائه شد.
منبع : ایرنا