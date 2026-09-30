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فعالیت سامانه بارشی در گلستان به صورت نقطه ای و در محدوده هشدار نارنجی تا اوایل شب ادامه دارد و از اواخر وقت میزان بارندگی کمتر می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از صبح امروز شاهد بارشهای رگباری و رعد و برق همراه با وزش باد در برخی نقاط استان بودیم که تا شب ادامه خواهد داشت.
سمیه ملاحی افزود: با توجه به وقوع بارانهای رگباری احتمال جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانهها وجود دارد و به هم استانیها توصیه میکنیم از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها، کوهنوردی و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
کارشناس هواشناسی افزود : برای روز پنجشنبه بارش پراکنده باران برای استان پیش بینی می شود و روز جمعه فقط محدود به ارتفاعات خواهد بود.
او گفت : امروز دریا مواج و متلاطم است.