به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مراجعه ۶۰ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ به مراکز پزشکی قانونی استان امسال خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال تغییری نداشت.

علی عباسی با اشاره به آمار مصدومان ناشی از گاز گرفتگی سگ در مازندران افزود: سگ‌های بدون صاحب به معظلی اجتماعی در مازندران تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به گروه‌های سنی مصدومان گفت: بیشترین تعداد مصدومان در گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال با پنج نفر و کمترین تعداد در گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال با سه نفر ثبت شده است.

عباسی ادامه داد: بر اساس آمار‌های مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌های استان، بیشترین موارد گازگرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های آمل، تنکابن و عباس‌آباد است که هر کدام ۱۳ مورد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: پس از این شهرستان‌ها، بابل با ۹ مورد در رتبه بعدی قرار دارد و کمترین مورد نیز مربوط به شهرستان نور با یک مورد گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۳۶ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که ۸۸ نفر از آنان مرد و بقیه زن بودند.