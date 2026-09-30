درخشش ملی رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت درخشش ملی رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت درخشش ملی رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت درخشش ملی رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در روز هفتم مهر، روز آتش‌نشانی و ایمنی، آیین تجلیل از رؤسای برتر سازمان‌های آتش‌نشانی کشور با حضور رئیس‌جمهور، وزیر کشور و جمعی از مسئولان کشوری در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد.

در این مراسم که با هدف ارج نهادن به خدمات مدافعان حریم ایمنی برپا شد، شهرام مؤمنی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت، به پاس عملکرد درخشان، مدیریت بحران و ارتقای شاخص‌های ایمنی، در فهرست ۷ مدیر برتر کشور قرار گرفت و لوح تقدیر خود با امضای اسکندر مؤمنی وزیر کشور، از مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور دریافت کرد.

در این مراسم، شهرداران کلان‌شهر‌ها در دیدار با رئیس جمهور، بر همراهی مدیریت شهری با اولویت‌های دولت تأکید کردند.

در نشست سراسری شهرداران کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها، بر نقش کلیدی مدیریت شهری در عبور از بحران‌ها و لزوم هم‌راستایی با سیاست‌های کلان دولت تأکید شد.

همچنین اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، ضمن تقدیر از پیشگامی مجموعه شهرداری‌ها در حوادث اخیر، از تحویل ۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین به ناوگان شهرداری‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون خبر داد و بر تداوم حمایت از طرح‌های زیرساختی از جمله ساخت مدارس و گسترش بازار‌های عرضه مستقیم کالا تأکید کرد.