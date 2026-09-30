به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بعد از شکایت احمد شریعت زاده بازیکن سابق ذوب آهن از این باشگاه بابت دریافت مطالباتش، کمیته وضعیت بازیکنان در جدیدترین رأی خود، حکم این پرونده را اعلام کرد که به موجب آن ذوب آهن محکوم به پرداخت غرامت شدند.

طبق رأی صادر شده، باشگاه ذوب آهن در پی شکایت احمد شریعت زاده، به پرداخت۲ میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان بابت اصل خواسته و همچنین مبلغ ۸۵ میلیون و ۸۱۶ هزار بابت هزینه دادرسی محکوم شده است.

شریعت زاده که فوتبالش را در صنعت نفت آبادان آغاز کرد، مدت یک فصل در ذوب آهن زیر نظر محمد ربیعی بازی کرد. او در نهایت، تابستان سال گذشته از این تیم اصفهانی جدا شد و امسال در لیگ یک برای تیم نفت و گاز گچساران به میدان می‌رود.