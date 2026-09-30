دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در دیدار با استادان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های فارس، از راه‌اندازی نخستین سکوی امانت کتاب الکترونیک کشور تا هفته کتاب در آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در دیدار با استادان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های فارس، از راه‌اندازی نخستین سکوی امانت کتاب الکترونیک کشور تا هفته کتاب در آبان‌ماه خبر داد.

وی همچنین با اشاره به بازطراحی ۷۰ هزار متر مربع فضای کتابخانه‌ای در دولت چهاردهم، اولویت جذب نیرو را دانش‌آموختگان رشته کتابداری دانست.

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در نشست با اساتید دانش‌شناسی دانشگاه‌های فارس اظهار کرد: با توجه به اینکه تعامل با سکو‌های خصوصی موجود به نتیجه نرسید، نهاد کتابخانه‌ها تصمیم گرفت نخستین سکوی امانت کتاب الکترونیک کشور را راه‌اندازی کند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، نسخه صفر این سکو تا هفته کتاب در آبان‌ماه در دسترس قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای فضای کتابخانه‌ها گفت: در ۲ سال گذشته، ۷۰ هزار متر مربع کتابخانه عمومی در سراسر کشور بازطراحی شده و ۱۳ درصد به نقاط خدمت افزوده شده است.

در این طرح، تلاش شد تا با تغییر رنگ‌بندی و دکوراسیون، فضا‌های خاکستری و مرده به محیط‌هایی جذاب برای مخاطبان تبدیل شود.

نظربلند با تأکید بر لزوم همکاری با دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی متخصص بیان کرد: اولویت جذب نیرو در نهاد، دانش‌آموختگان کتابداری و دانش‌شناسی هستند. باید با همفکری اساتید دانشگاه، سرفصل‌های آموزشی را متناسب با نیاز روز برای تربیت کتابداران مروج بازنگری کرد تا دانشجویان این رشته به جایگاه حرفه‌ای خود واقف باشند.

در ادامه این نشست، محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی در حال هماهنگی با نیاز‌های جدید جامعه هستند، گفت: فارس در ارائه خدمات به افراد دارای نیاز‌های خاص پیشتاز است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون بیش از ۳۰ کتابخانه در کشور به ناشنوایان خدمات ویژه ارائه می‌دهند.

وی با استقبال از گسترش همکاری با دانشگاه‌ها افزود: ظرفیت استفاده از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در قالب طرح‌های پژوهشی و فعالیت‌های کاربردی آماده است و کتابخانه‌های عمومی فارس آمادگی دارند تا در جلسات مستقل، جزئیات اقدامات و خدمات خود را برای اساتید دانشگاه تشریح کنند تا نگاه آکادمیک و اجرایی در این حوزه به یکدیگر نزدیک شود.