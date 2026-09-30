استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه شعاری به مسائل جمعیتی گفت: برای مدیریت مؤثر روند‌های جمعیتی باید با تکیه بر داده‌های دقیق و پژوهش‌های علمی، عوامل مؤثر بر کاهش ازدواج و فرزندآوری را شناسایی و بر اساس مهم‌ترین آنها، تصمیمات و مداخلات مؤثر طراحی و اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سیدمحسن صادقی در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ستاد ساماندهی امور جوانان استان با بیان اینکه بخشی از عوامل مؤثر بر رخداد‌های جمعیتی به مسائل درمانی و خدمات سلامت مربوط می‌شود، افزود: باید در این جلسات بر بخش مهم دیگری از عوامل مؤثر بر کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری و تغییرات جمعیتی تمرکز کنیم و ببینیم این عوامل چگونه و در چه حوزه‌هایی قابل مدیریت و مداخله هستند.

وی با اشاره به برخی آمار‌های ارائه‌شده درباره وضعیت ازدواج، طلاق، ولادت و وفات در استان گفت: آمار‌های موجود درباره برخی شاخص‌های اجتماعی، از جمله کاهش ازدواج و افزایش طلاق، نیازمند بررسی دقیق‌تر است. همچنین اگرچه نسبت ولادت به وفات در استان همچنان مثبت است، اما روند کاهشی ولادت در مقایسه با سال‌های گذشته، موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار زنجان یکی از ضرورت‌های اساسی در این حوزه را ایجاد یک مبنای آماری دقیق و قابل اتکا دانست و گفت: در برخی موارد میان آمار‌های دستگاه‌های مختلف از جمله ثبت احوال، مراکز رصد اجتماعی و آمار‌های مراکز درمانی تفاوت‌هایی وجود دارد که باید برای رفع آن اقدام شود. تصمیم‌گیری در حوزه‌های اجتماعی بدون برخورداری از یک بانک اطلاعاتی معتبر و قابل ارجاع، امکان برنامه‌ریزی دقیق را کاهش می‌دهد.

صادقی تأکید کرد: ثبت احوال باید به عنوان مرجع اصلی وقایع حیاتی، نقش محوری در ایجاد و ارائه داده‌های معتبر داشته باشد تا دستگاه‌های تصمیم‌گیر بتوانند بر اساس یک مبنای آماری واحد و قابل اعتماد، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت انجام پژوهش‌های دقیق درباره عوامل مؤثر بر کاهش ازدواج و فرزندآوری ادامه داد: باید وزن و میزان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تغییر سبک زندگی و تحولات مربوط به باورها، نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی را به‌صورت علمی بررسی و رتبه‌بندی کنیم تا مشخص شود کدام عامل بیشترین تأثیر را در شرایط موجود دارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه مسئله جمعیت یک موضوع چندلایه و چندعاملی است، گفت: مسائل اجتماعی را نمی‌توان با یک عامل توضیح داد. مجموعه‌ای از عوامل در این حوزه دخالت دارند و به همین دلیل نیز نمی‌توان با اقدامات شعاری از کنار آن عبور کرد. باید مسئله را به‌صورت علمی و تخصصی بررسی و مشخص کنیم در کدام بخش امکان مداخله مؤثر وجود دارد.

وی با اشاره به روند کاهشی جمعیت کشور در سال‌های اخیر افزود: این موضوع نیازمند بررسی جدی است که چرا با وجود اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پیش‌بینی حمایت‌ها و مشوق‌های مختلف، روند فرزندآوری همچنان کاهشی است. باید مشخص شود چه خلأ یا نقصی در سیاست‌ها و اقدامات موجود وجود دارد و چرا برخی مداخلات نتوانسته‌اند روند موجود را تغییر دهند.

صادقی جمعیت را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی دانست و ادامه داد: در صورت استمرار روند کاهشی جمعیت، به‌ویژه با در نظر گرفتن پدیده مهاجرت و تأثیر آن بر ساختار جمعیتی، کشور با یک چالش مهم مواجه خواهد شد و به همین دلیل، انجام پژوهش‌های اجتماعی دقیق و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد در این زمینه ضرورت دارد.

وی همچنین بر ضرورت بررسی علل افزایش سزارین تأکید کرد و گفت: افزایش گرایش به زایمان غیرطبیعی و سزارین نیز صرفاً یک موضوع پزشکی نیست و بخشی از آن می‌تواند ریشه در نگرش‌ها و عوامل اجتماعی داشته باشد؛ بنابراین این موضوع نیز باید از ابعاد مختلف بررسی و برای آن مداخله مناسب طراحی شود.

صادقی با تأکید بر جایگاه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و شورای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های این حوزه گفت: این شورا باید عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری اجتماعی در استان باشد و هرچه پشتوانه کارشناسی تصمیمات قوی‌تر باشد، نظام تصمیم‌گیری نیز دقیق‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود.

وی افزود: تعداد جلسات به‌تنهایی معیار موفقیت نیست؛ بلکه کیفیت مصوبات و میزان اثربخشی آنها در تغییر روند‌های اجتماعی اهمیت دارد. اگر تصمیمی در این جلسات گرفته می‌شود، باید در یک بازه زمانی منطقی بتوانیم اثر آن را در شاخص‌های اجتماعی مشاهده و ارزیابی کنیم.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت دانشگاه‌ها گفت: از دانشگاه‌ها و استادانی که در حوزه‌های مرتبط با جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی و سایر رشته‌های مرتبط فعالیت می‌کنند، انتظار داریم در قالب پژوهش‌ها، رساله‌ها و مطالعات تخصصی به این موضوعات ورود کنند و تصویری نزدیک به واقعیت از تحولات اجتماعی ارائه دهند.

صادقی با اشاره به تغییرات سبک زندگی و تأثیر فناوری‌های نوین بر مناسبات فرهنگی و اجتماعی جامعه اظهار کرد: توسعه فناوری، مرز‌های فرهنگی کشور‌ها را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده است و نسل جوان در معرض حجم گسترده‌ای از محتوا و الگو‌های فرهنگی قرار دارد. در چنین شرایطی، لازم است ضمن توجه به تغییرات اجتناب‌ناپذیر ناشی از توسعه فناوری، ظرفیت‌های فرهنگی کشور برای تقویت هویت ایرانی و اسلامی و ارزش‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: تغییر نگرش‌ها نسبت به ازدواج، افزایش سن ازدواج و شکل‌گیری الگو‌های جدید زندگی از جمله موضوعاتی است که باید به‌صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد. این تغییرات ممکن است در برخی مناطق و گروه‌های اجتماعی شدت بیشتری داشته باشد و تحولات اجتماعی در کلانشهر‌ها نیز می‌تواند بر سایر مناطق اثرگذار باشد.

استاندار زنجان تأکید کرد: اگر پژوهش‌ها نشان دهد عوامل فرهنگی و تغییرات نگرشی در رتبه بالاتری از سایر عوامل قرار دارند، باید برنامه‌های خود را بر همان اساس هدفمند کنیم و اگر عوامل اقتصادی یا اجتماعی سهم بیشتری دارند، مداخلات نیز باید متناسب با همان یافته‌ها طراحی شود. نمی‌توان بدون شناخت دقیق مسئله، یک نسخه واحد برای همه ابعاد اجتماعی ارائه کرد.

صادقی با تأکید بر ضرورت مسئله‌محوری در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: باید از طرح مسائل کلی فاصله بگیریم و مشخص کنیم دقیقاً با چه مسئله‌ای مواجه هستیم، چه عواملی در شکل‌گیری آن نقش دارند و در کدام نقطه می‌توانیم مداخله مؤثر داشته باشیم.

استاندار زنجان همچنین بر تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و افزود: باید زمینه شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف فراهم شود تا این مجموعه‌ها به سطحی از بلوغ و کارآمدی برسند که بتوان بخشی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌های اجتماعی را به آنها واگذار کرد.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در حوزه ساماندهی امور جوانان گفت: شورای ساماندهی امور جوانان باید علاوه بر برگزاری جلسات، مسئله‌شناسی دقیق‌تری در حوزه جوانان داشته باشد و تحولات نسلی و اجتماعی جدید، از جمله ویژگی‌ها و مسائل مرتبط با نسل جدید، به‌صورت مستمر پایش شود.

استاندار زنجان افزود: برای رسیدن به تصمیمات مؤثر، باید از ظرفیت صاحب‌نظران و متخصصان حوزه‌های مختلف استفاده شود و اعضای شورا نیز متناسب با وظایف و مسئولیت‌های خود، داده‌ها و تحلیل‌های کارشناسی را به جلسه ارائه کنند تا در نهایت بتوان از میان این داده‌ها، تصمیمات مشخص، اجرایی و قابل ارزیابی استخراج کرد.