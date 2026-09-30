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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران گفت: به طور متوسط هر پنج دقیقه، دو عملیات در شهر تهران انجام میشود که بخشی از این عملیاتها بسیار تخصصی و دشوار است و نیازمند تخصص، مهارت و ازخودگذشتگی نیروهای عملیاتی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، کامبیز ناظریان با اشاره به عملکرد نیروهای عملیاتی در جریان جنگ تحمیلی و همچنین جنگ رمضان گفت: بیش از ۵۰ درصد اصابتهای صورت گرفته به شبکه برقرسانی در جریان جنگ رمضان، مربوط به استان تهران بود که با حضور جهادی و تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی، محدودیتهای ناشی از این حوادث در مدت کمتر از یک ساعت برطرف شد.
وی افزود: در آن مقطع به طور متوسط روزانه ۲۰ تا ۲۵ اصابت به شبکههای برقرسانی انجام میشد، اما حضور بهموقع و تخصص نیروهای عملیاتی موجب شد مشکلات ناشی از این حوادث برای مردم شهر و استان تهران به حداقل برسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران با اشاره به گستردگی عملیات اجرایی در شبکه برق تهران اظهار کرد: به طور متوسط هر پنج دقیقه، دو عملیات در شهر تهران انجام میشود که بخشی از این عملیاتها بسیار تخصصی و دشوار است و در برخی موارد روی شبکه برقدار انجام میشود؛ بنابراین انجام این فعالیتها نیازمند تخصص، مهارت، رعایت دقیق دستورالعملهای ایمنی و ازخودگذشتگی نیروهای عملیاتی است.
ناظریان رعایت الزامات و دستورالعملهای ایمنی را از اولویتهای اصلی صنعت برق دانست و گفت: در شهر تهران با استفاده از فناوریهای نوین، ظرفیتهای تخصصی بخشهای مختلف، شبکههای خط گرم و تجهیزات و امکانات لجستیکی بهروز، برنامهریزی لازم برای ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان انجام شده است.
وی با اشاره به گستردگی تجهیزات و تأسیسات صنعت برق افزود: در این صنعت میلیونها قطعه و تجهیزات نیازمند نگهداری، مراقبت، تعمیرات و اقدامات پیشگیرانه است و مدیریت این حجم از تجهیزات، نیازمند نیروی انسانی متخصص و توانمند است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان صنعت برق گفت: به همت نیروهای متخصص و عملیاتی، تابستان امسال در مجموعه پایتخت به خوبی مدیریت شد و کارکنان صنعت برق با تمام توان و ظرفیت خود، همچنان برای خدمترسانی خالصانه و تأمین برق پایدار برای مردم تهران تلاش خواهند کرد.