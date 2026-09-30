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تأمین اعتبار ردیف استخدامی ۴۶۵ متقاضی فراخوان سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ و عضویت دبیران هیئتهای مرکزی جذب نخبگان و وزارت دفاع در سیصدوهفتادوششمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیصدوهفتادوششمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیأت علمی، به ریاست محمدعلی کینژاد و با حضور اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه، نماینده سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات ردیفهای استخدامی متقاضیان جذب وزارت علوم، گفت: با سه فقره مجوز سازمان اداری و استخدامی، مسئله ردیف استخدامی متقاضیان جذب وزارت علوم حل شده است. وی همچنین اعلام کرد که اخیراً برای ۴۶۵ نفر از متقاضیان فراخوان سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبار انجام شده است.
نماینده سازمان اداری و استخدامی، فراخوان سال ۱۴۰۳ را از منظمترین فراخوانها عنوان کرد و گفت برای ۸۱۵ نفر ردیف استخدامی صادر شده است.
در ادامه جلسه، موضوع عضویت دبیران هیئت های مرکزی جذب وزارت دفاع و نخبگان در هیئت عالی جذب مطرح و مقرر شد دبیران این هیئت ها عضو جلسات هیأت عالی جذب باشند.
همچنین در این جلسه، موضوعات دیگری از جمله تعداد برگزاری فراخوانهای جذب در سال، اصلاح تقویم زمانی هیأت عالی جذب، مشکلات پروندههای متقاضیان فراخوان سال ۱۴۰۴، بررسی پروندههای استانی و حقالزحمه هیئت های اجرایی جذب و کارگروههای بررسی صلاحیت عمومی مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، رئیس هیئت عالی جذب خطاب به هیئت های مرکزی جذب وزارتخانههای علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد که تعداد برگزاری فراخوانها در سال و اصلاح تقویم زمانی هیئت عالی جذب را تا جلسه آتی مشخص کنند.
همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور دبیر هیئت عالی جذب، نمایندگان هیئت مرکزی جذب وزارت علوم و سازمان اداری و استخدامی برای بررسی مشکلات باقیمانده پروندههای متقاضیان تشکیل شود و راهکارهای لازم را ارائه کند.
در بخش دیگری از جلسه، تعدادی از اعضای هیئت های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده قوه قضائیه و دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، کرمانشاه، لرستان، بوشهر، مازندران، مشهد، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، بابل، بیرجند، ایران، شاهرود و نیز هیئت استانی فارس تأیید صلاحیت شدند.
در ادامه مقرر شد بررسی پروندههای استانی، با تشخیص دانشگاههای زیرمجموعه، به یک دانشگاه غیر مادر واگذار شود و برای تعیین تکلیف حقالزحمه هیئت های اجرایی جذب و کارگروه بررسی صلاحیت عمومی، جلسهای مجازی و مشورتی با حضور دبیران هیئت عالی جذب، هیأت مرکزی جذب وزارت علوم و دانشگاههای مورد بحث برگزار شود.