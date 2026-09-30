به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ مدیر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان اسدآباد از اجرای عملیات روکش آسفالت ۲۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

یزدان سحاب نظری گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۰ کیلومتر از محور گردنه کلیایی، ۵ کیلومتر از بزرگراه کربلا و ۵ کیلومتر از محور گردنه اسدآباد روکش آسفالت شده است.

او تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور‌های شهرستان با هدف ارتقای کیفیت راه‌ها، افزایش ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور ادامه دارد.

گردنه اسدآباد در مجموع در دو مسیر رفت و برگشت حدود ۳۰ کیلومتر طول دارد و از گردنه‌های طولانی کشور به شمار می‌رود.