نشست خبری فرماندهی انتظامی خوزستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی

نشست خبری فرماندهی انتظامی استان خوزستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد و در این نشست، برنامه‌ها و اقدامات پلیس استان تشریح و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده شد.

عکاس : ابراهیم جرفی