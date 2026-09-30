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نشست خبری فرماندهی انتظامی خوزستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی

نشست خبری فرماندهی انتظامی استان خوزستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد و در این نشست، برنامه‌ها و اقدامات پلیس استان تشریح و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده شد.
عکاس :ابراهیم جرفی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ - ۱۳:۱۳
برچسب ها: نیرو انتظامی ، خوزستان ، نشست خبری ، هفته نیرو انتظامی
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