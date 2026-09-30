به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران از آغاز روند اجرایی همکاری‌های کشاورزی این استان با ایتالیا خبر داد و گفت: انتقال فناوری، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری از محور‌های اصلی است.

اسدالله تیموری‌یانسری در نشست با هیئت کشاورزی ایتالیا گفت: این نشست با هدف توسعه همکاری‌های بین‌المللی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی برگزار شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مازندران در بخش کشاورزی افزود: تولید برنج، مرکبات، گل و گیاهان زینتی و محصولات گلخانه‌ای، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های تخصصی و تجاری با کشور‌های صاحب فناوری فراهم کرده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در این نشست موضوع تبادل فناوری‌های نوین، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های تولید بررسی شد و دو طرف بر انتقال دانش فنی در حوزه آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون، تولید بذور گواهی‌شده و صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کردند.

تیموری‌یانسری از تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک با طرف ایتالیایی خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها مأموریت خواهند داشت برنامه اجرایی همکاری‌ها را تدوین و راهکار‌های تشکیل زنجیره‌های ارزش پایدار در بخش کشاورزی را بررسی کنند.

وی همکاری با ایتالیا را فرصتی برای ارتقای بهره‌وری در تولید دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های فنی و فناوری‌های نوین می‌تواند به کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کمک کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران همچنین گفت: توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه کشاورزی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اشتغال روستایی و افزایش بهره‌وری اقتصادی در مناطق روستایی شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای نهایی‌سازی توافقات، خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه‌های عملیاتی میان دو طرف در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و نهایی خواهد شد و نتایج این همکاری‌ها به اطلاع کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی استان خواهد رسید.