مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌ شرقی از اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به ۱۳ طرح عمرانی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی شهرستان تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علوی با اشاره به نقش مؤثر مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها اظهار کرد: در طرح نشان‌دار کردن مالیات، مؤدیان می‌توانند با انتخاب پروژه‌های مورد نظر خود، در تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی مشارکت کرده و به‌صورت مستقیم در توسعه و آبادانی منطقه سهیم باشند.

علوی افزود: پروژه‌های منتخب شهرستان تبریز در حوزه‌های حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی، آب و محیط زیست، آموزش عالی، سلامت و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و همچنین فرهنگ، ورزش و گردشگری تعریف شده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه بیشترین اعتبار در میان طرحهای تبریز به حوزه حمل‌ونقل اختصاص یافته است گفت: احداث و توسعه قطار شهری تبریز با ۶۰ میلیارد تومان اعتبار، یکی از مهم‌ترین طرحهای نشان‌دار مالیاتی شهرستان تبریز در سال جاری است.

وی ادامه داد: همچنین پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست و پروژه احداث سلف سرویس مرکزی دانشگاه با ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، از دیگر پروژه‌های مهم پیش‌بینی‌شده در این طرح هستند.

علوی با اشاره به پروژه‌های حوزه سلامت و رفاه اجتماعی اظهار کرد: احداث ساختمان انتقال خون شهرستان تبریز با ۱۱ میلیارد تومان اعتبار، احداث خانه بهداشت آخولا با ۱۰ میلیارد تومان و تأمین تجهیزات درمانی و تعمیرات بیمارستان‌های شهرستان تبریز با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار، در فهرست پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در حوزه آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای نیز ۶ طرح با مجموع اعتبار ۵۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است که شامل احداث مجتمع آموزشی ۳۳ کلاسه شهرک اندیشه تبریز، تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه سلمان فارسی، تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه سبز هاجر ناحیه ۲، تخریب و بازسازی مدرسه روستای مایان علیا، تکمیل مدرسه ۶ کلاسه خلجان ناحیه ۳ و مدرسه ۶+۶ کلاسه سفیدان ناحیه ۵ تبریز به همراه سالن ورزشی است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی همچنین از اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار برای مرمت اضطراری بازار تاریخی تبریز در حوزه فرهنگ، ورزش و گردشگری خبر داد و گفت: اجرای این پروژه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی در شهرستان تبریز باشد.

علوی با تأکید بر اهمیت مشارکت مؤدیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات خاطرنشان کرد: این طرح فرصتی ارزشمند برای مشارکت مستقیم مردم در توسعه مناطق مختلف است و مؤدیان می‌توانند با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود، نقش مؤثری در تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار ایفا کنند.

وی یادآور شد: آخرین مهلت مشارکت مؤدیان مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی در طرح نشان‌دار کردن مالیات ۳۱ آبان ماه ۱۴۰۵ و هم‌زمان با پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است.