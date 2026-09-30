به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: انگور از بیش از هزار و ۷۴۰ هکتار تاکستان‌های این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود بیش از ۳۱ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار‌های داخل و خارج از کشور شود.

مویدی با بیان اینکه برداشت محصول انگور تا اواخر آبان ماه ادامه دارد افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و بکارگیری اقدامات ترویجی علاوه بر ارتقاء کیفیت میزان تولید انواع انگور در این شهرستان رو به افزایش است و به طور متوسط از هر هکتار بیش از ۲۰ تن محصول برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: عسکری، ریش بابا، سیاه، سمرقندی و رطبی از ارقام انگور در این شهرستان است که علاه بر تازه خوری برای تهیه آب غوره، کشمش، دوشاب، مویز و سرکه نیز استفاده می‌شود.