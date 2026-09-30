بازدید خبرنگاران از بزرگترین بیمارستان دامپزشکی کشور در پایتخت

جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه با حضور در بزرگترین مرکز دامپزشکی کشور در تهران، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کردند. در این بازدید، مسئولان مرکز دامپزشکی تهران توضیحاتی درباره ظرفیتها و دستاوردهای این مجموعه ارائه دادند. خبرنگاران از نزدیک با فرآیندهای تشخیصی، آزمایشگاهی و درمانی دامپزشکی آشنا شدند. در این بازدید، خبرنگاران از بخشهای مختلف از جمله آزمایشگاههای تخصصی، بخش تشخیص بیماریها و سالنهای درمانی دیدن کردند. بخشهای مختلف از جمله آزمایشگاههای تخصصی، بخش جراحی و قرنطینه مورد بازدید قرار گرفت.
عکاس :سهراب سید جمالی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ - ۱۳:۵۱