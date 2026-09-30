به مناسبت روز جهانی ورزش دانشگاهی و هفته دفاع مقدس ، جمعی از دانشجویان و کارکنان دانشگاه ملی مهارت سمنان ، همایش پیاده روی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این برنامه، جمعی از دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه ملی مهارت سمنان مسیر دانشگاه تا پارک ۸ شهریور پیاده روی کردند و در این مسیر با برافراشتن پرچم ایران ، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اول ، دوم و سوم را گرامی داشتند .

قرائت زیارت عاشورا به یاد شهدا و برگزاری مسابقه دارت از بخش های دیگر این همایش ورزشی بود.