معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران از پرداخت پنجاه و پنج همت از مطالبات مراکز و مؤسسات سلامت در شش ماه نخست سال جاری و بخشی از مطالبات سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز دولتی دانشگاهی گفت: مطالبات این بخش تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ تسویه شده و مطالبات تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ نیز به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

رضایی افزود: در بخش غیر از دولتی دانشگاهی، برای داروخانه‌ها، مطالبات تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ پرداخت شده و بخشی از مطالبات داروخانه‌های ارائه‌دهنده خدمات به بیماران خاص مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز پرداخت شده است. همچنین مطالبات این بخش تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ و بخشی از مطالبات داروخانه‌های ارائه‌دهنده خدمات به بیماران خاص به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: مطالبات بیمارستان‌ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ پرداخت شده و مطالبات مربوط به هزینه‌های پیوند در سال ۱۴۰۴ و همچنین مطالبات تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ نیز به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

وی درباره سایر مراکز طرف قرارداد گفت: مطالبات سایر مؤسسات تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ تسویه و مطالبات تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. همچنین مطالبات مراکز دیالیز تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ پرداخت و مطالبات تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

رضایی درباره پرداخت مطالبات مطب پزشکان نیز اظهار کرد: مطالبات این بخش تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ تسویه و مطالبات تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. وی افزود: در بخش خسارت متفرقه نیز مطالبات سال ۱۴۰۴ پرداخت و مطالبات تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران همچنین به وضعیت پرداخت در سطح یک روستاییان اشاره کرد و گفت: مطالبات سال ۱۴۰۴ بصورت کامل پرداخت شده و مطالبات تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ نیز به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

رضایی ادامه داد: در بخش کانکس‌های دارویی نیز تسویه مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۴ و لغایت فروردین‌ماه ۱۴۰۵ پرداخت شده است.

وی در ادامه با اشاره به پرداخت‌های انجام‌شده در حوزه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده گفت: در این بخش، مرحله دهم سال ۱۴۰۴ و مرحله چهارم سال ۱۴۰۵ پرداخت شده است.

رضایی درباره نظام ارجاع بیمه سلامت همگانی و سایر اقشار نیز اظهار کرد: مطالبات سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بصورت کامل پرداخت شده است. همچنین ۸۰ درصد مطالبات مذکور تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ نیز پرداخت شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، در پایان درباره پزشکی خانواده شهری در استان فارس و مازندران گفت: مطالبات سال ۱۴۰۴ بصورت کامل پرداخت شد و مطالبات سال ۱۴۰۵ نیز تا پایان شهریورماه به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.