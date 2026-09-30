به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جمعی از مسئولان و نیروهای سپاه ناحیه دهدشت و قرارگاه جهادی با حضور در منزل خانواده شهید برسیاه و جانباز کوه‌سیاه، با آنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار که با هدف تجلیل از مقام والای شهدا، جانبازان و خانواده‌های معظم ایثارگران برگزار شد، حاضران ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، از صبر، ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان قدردانی کردند.

در ادامه این دیدار، مسائل و مشکلات خانواده شهید برسیاه و جانباز کوه‌سیاه مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر در این نشست بر پیگیری و تلاش برای رفع مشکلات و مطالبات مطرح‌شده تأکید کردند.

این دیدار در راستای برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان انجام شد.