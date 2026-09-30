به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، سرهنگ امیررضا رسولیان گفت: در پی اعلام یک مورد نزاع و درگیری در یکی از محلات سطح شهر، ماموران کلانتری ۱۳ و آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: طی هماهنگی‌های به عمل آمده با خانواده متهمان و بزرگان و معتمدین در کمترین زمان ممکن متهمان توسط خانواده آنان تحویل مراجع انتظامی شد.

فرمانده انتظامی مهاباد با اشاره به اینکه متهمین به قتل در بازداشت پلیس می‌باشند ادامه داد: متهمان علت و انگیزه خود را اختلاف شخصی با مقتول بیان کردند که پس از تشکیل پرونده، متهمین تحویل مراجع قضایی شدند.

در پایان سرهنگ رسولیان اظهار داشت: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت در سطح جامعه با قاطعیت برخورد قانونی خواهد شد.