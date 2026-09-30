شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۸ مهر ۱۴۰۵ با رشد ۲.۲۶ درصدی و افزایش ۱۷۱ هزار ۵۸۵ واحدی به ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید.

نماگر بورس به قله ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید

نماگر بورس به قله ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱.۸ درصدی و افزایش ۳۶ هزار و ۵۳۸ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۶ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۳ هزارو ۹۸۸ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۱ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۸۸ درصد بازار معادل حدود ۷۵۴ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.