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امروز: -
شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۸ مهر ۱۴۰۵ با رشد ۲.۲۶ درصدی و افزایش ۱۷۱ هزار ۵۸۵ واحدی به ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با رشد ۱.۸ درصدی و افزایش ۳۶ هزار و ۵۳۸ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۶ هزار واحد ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز ۳ هزارو ۹۸۸ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوقهای سهامی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۳۱ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۸۸ درصد بازار معادل حدود ۷۵۴ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.