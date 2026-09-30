به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری مازندران از واریز بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حساب دهیاری‌های استان، امسال خبر داد.

حسن اصغریان گفت: با وجود محدودیت‌های موجود در منابع مالی، بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد‌های ارزش افزوده و دیگر ردیف‌های قانونی به حساب دهیاری‌های مازندران واریز شده است.

وی ادامه داد: استفاده صحیح از این منابع و هدایت اعتبارات به سمت طرح‌های مورد نیاز روستا‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای خدمات عمومی و اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در مناطق روستایی باشد.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری مازندران بر ضرورت نظارت مستمر بخشداری‌ها بر نحوه اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی تأکید کرد و گفت: همراهی و مشارکت مردم روستا‌ها در اجرای طرح‌ها، یکی از عوامل مؤثر در تحقق برنامه‌های توسعه روستایی است.

اصغریان همچنین رعایت انضباط مالی را از الزامات فعالیت دهیاری‌ها دانست و تاکید کرد: دهیاران باید همه هزینه‌کرد‌ها و اقدامات مالی را مطابق قوانین، آیین‌نامه‌های مالی و بودجه‌ای و ضوابط جاری کشور انجام دهند.

وی افزود: شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع و رعایت چارچوب‌های قانونی، زمینه استمرار خدمت‌رسانی مطلوب و هدایت اعتبارات به سمت نیاز‌های واقعی روستا‌ها را فراهم می‌کند.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری مازندران همچنین با اشاره به در پیش بودن ۱۵ مهر، روز روستا گفت: مازندران در نمایشگاه دستاورد‌های روستایی کشور که از ۱۶ تا ۱۹ مهر در تهران برگزار می‌شود، حضوری فعال خواهد داشت و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستا‌های استان در این رویداد معرفی می‌شود.