مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از شتاب گیری عملیات بهسازی و تعریض ۵ هزار و ۷۰۰ متر از مسیر رشت – سنگر با هدف ارتقای ایمنی و کاهش نقاط حادثه‌خیز این محور قدیمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد مهدی علیزاده گفت: به دلیل قدمت این محور رشت – سنگر و حجم بالای تردد در این مسیر، بهسازی این محور از سال ۱۴۰۱، با اعتبارات ویژه‌ای برای تثبیت بستر و تعریض ۵ هزار و ۷۰۰ متر از این مسیر از وضعیت موجود به ۱۲ متر، به سرعت در حال اجراست.

وی با اشاره به آخرین وضعیت این طرح عمرانی، افزود: هزار و ۸۰۰ متر از این مسیر در بازه‌های زمانی گذشته تکمیل شده و ۲ هزار و ۲۰۰ متر هم با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد در حال انجام است که به زودی تکمیل و به زیر بار ترافیک خواهد رفت.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: قرار است از هزار و ۷۰۰ متر باقیمانده این محور، هزار متر در محدوده شهری از سوی شهرداری و ۷۰۰ متر دیگر هم به همت اداره کل راه وشهرسازی استان تکمیل شود تا با بهره برداری از این طرح، شاهد کاهش حوادث جاده‌ای در این محور پرتردد باشیم.