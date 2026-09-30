سرپرست ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد از شهادت ۸۱ نفر از نیروهای ارتش استان فارس در جریان جنگ رمضان خبر داد و بر ایستادگی و فداکاری این دلاورمردان در دفاع از کیان کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد از شهادت ۸۱ نفر از نیروهای ارتش استان فارس در جریان جنگ رمضان خبر داد و بر ایستادگی و فداکاری این دلاورمردان در دفاع از کیان کشور تأکید کرد.

سرهنگ ستاد مجتبی سلیمی اظهار کرد: ۸۱ نفر از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران که اهل استان فارس بودند، در جنگ رمضان در نقاط مختلف کشور به شهادت رسیدند.

از این آمار، ۸ شهید از نیروی پدافند، یک شهید خلبان و ۲ شهید از نیروی زمینی بودند و ۲۴ نفر هم در این جنگ به مقام جانبازی نائل شدند.

سلیمی گفت: در جریان جنگ رمضان، نیروهای مسلح نشان دادند که مردم پای کشور و نظام ایستاده‌اند. وی با اشاره به استقامت کارکنان ناو دنا و همچنین دفاع نیروهای ارتش در یکی از مواضع شیراز که منجر به شهادت ۱۱ نفر از نیروها شد، این اقدامات را نمادی از ایستادگی برشمرد.

سرپرست ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تمجید از عملیات‌های نیروی هوایی، بیان کرد: خلبانان نیروی هوایی با بهره‌گیری از تجهیزات موجود، در برابر هواپیماهای نسل پنجم و سامانه‌های پدافندی پیشرفته دشمن، عملیات‌های موفقی انجام دادند که نشان از توانمندی و تخصص آنان دارد.