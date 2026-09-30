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کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، برنامه کامل دو هفته ابتدایی لیگ برتر هندبال مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رسانه فدراسیون هندبال پس از اینکه در روزهای گذشته مراسم قرعهکشی سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور برگزار شد، کمیته مسابقات فدراسیون برنامه دو هفته ابتدایی این رقابتها را اعلام کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، دیدارهای هفته نخست لیگ برتر هندبال مردان روز جمعه ۲۴ مهرماه و مسابقات هفته دوم روز جمعه ۱ آبانماه برگزار خواهند شد.
برنامه کامل دیدارهای دو هفته ابتدایی سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور به شرح زیر است:
هفته اول - جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ساعت ۱۶:۰۰
پرواز هوانیروز اسلام آباد غرب - نفت و گاز گچساران
نیروی زمینی ارتش - مقاومت شهرداری تبریز
استقلال کازرون - نفت امیدیه
میدکو فراور زرند - مس کرمان
سپاهان نوین اصفهان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
هفته دوم - جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ - ساعت ۱۶:۰۰
میدکو فراور زرند - نامآوران مشهد
مس کرمان - استقلال کازرون
نفت و گاز گچساران - سپاهان نوین اصفهان
نفت امیدیه - نیروی زمینی ارتش
مقاومت شهرداری تبریز - پرواز هوانیروز اسلامآباد غرب