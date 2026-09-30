مدیرکل ثبت احوال استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مجموع ولادت‌های ثبت‌شده در نیمه نخست امسال را، ۶ هزار و ۵۹۹ مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۴ هزار و ۴۲۲ واقعه مربوط به مناطق شهری و ۲ هزار و ۱۷۷ مورد مربوط به مناطق روستایی بوده است.

محمدحسن محمدزاده از کاهش ۵.۸ درصدی ولادت‌ها در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: در این مدت، ۳ هزار و ۴۴۱ نوزاد پسر و ۳ هزار و ۱۵۸ نوزاد دختر در استان متولد شده‌اند.

وی گفت: بر اساس آمار‌های مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان، بیشترین مرتبه ولادت‌ها مربوط به فرزند دوم خانواده با ۳۱.۶ درصد، فرزند اول ۲۷.۶ درصد و فرزندم سوم با ۲۴.۲ درصد است.

مدیرکل ثبت احوال استان میانگین سن مادران در این مدت را ۳۰ سال و ۵ ماه و میانگین سن پدران را ۳۴ سال و ۸ ماه اعلام کرد.