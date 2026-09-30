به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور، خبر داد و گفت: ۱۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گلابی قرار دارد و با میانگین عملکرد ۳۴ تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود امسال پنج هزار و ۱۰۰ تن گلابی تولید شود.

غفاری افزود: در حال حاضر ۱۵۰ هکتار از باغات شهرستان نور، به کشت گلابی اختصاص یافته و میانگین عملکرد تولید در هر هکتار ۳۴ تن است.

وی گفت: تاکنون ۷۰ درصد از سطح کشت باغات گلابی برداشت شده و با احتساب میانگین عملکرد، سه هزار و ۵۷۰ تن محصول برداشت شده و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز در روز‌های آینده برداشت و روانه بازار می‌شود.

غفاری با اشاره به اهمیت منطقه بلده در تولید این محصول تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از باغات گلابی شهرستان نور در منطقه بلده و ارتفاعات پیرامون آن قرار دارد؛ منطقه‌ای که به‌واسطه آب‌وهوای معتدل کوهستانی، اختلاف دمای شبانه‌روز و خاک حاصلخیز، از دیرباز یکی از کانون‌های مهم کشت گلابی در استان مازندران محسوب می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با تأکید بر نقش اقتصادی این محصول گفت: گلابی از محصولات باغی مهم و ارزش‌آفرین شهرستان است که نقش مؤثری در معیشت باغداران، اشتغال فصلی، رونق بازار‌های محلی و توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح آبیاری، توصیه‌های فنی به باغداران، مبارزه با آفات و توجه به زمان مناسب برداشت، نقش مهمی در افزایش کیفیت و بازارپسندی محصول دارد و انتظار می‌رود امسال نیز گلابی تولیدی شهرستان نور با کیفیت مطلوب روانه بازار‌های داخلی شود.