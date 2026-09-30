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معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت:سالمندی موفق تنها به معنای نبود بیماری نیست، بلکه حفظ توانایی انجام فعالیتهای روزمره و تداوم استقلال فردی سالمند در محیط خانواده را نیز دربرمیگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در پیامی به مناسبت نهم مهر ماه، روز جهانی سالمند، با اشاره به شعار امسال «عصر زندگی طولانیتر؛ بازاندیشی در نظامها برای زندگی بهتر»، سالمندان را ستونهای استوار خانواده و گنجینههای خرد و تجربه جامعه دانست و تأکید کرد که این شعار بیش از هر زمان دیگری ما را به بازنگری در برنامههای جاری فرا میخواند.
رییسی در این پیام آورده است: در حال حاضر شبکه بهداشت و درمان با تلاشهای خستگیناپذیر خود، خدماتی نظیر غربالگری بیماریهای غیرواگیر، مراقبتهای ادغامیافته و پیگیری بیماران مزمن را در سطوح مختلف ارائه میدهد. این خدمات پایه و ارزشمند، سالهاست که بار سنگینی از سلامت عمومی را به دوش کشیده است.
وی افزود: اما واقعیت این است که در مواجهه با رشد جمعیت سالمندی، رویکردهای موجود نیازمند بازنگریاند. ما باید از تمرکزِ صرف بر کنترل بیماریهای مزمن، به سمت «حفظ توانمندیهای عملکردی» تغییر مسیر دهیم؛ چرا که سالمندی موفق تنها به معنای نبودِ بیماری نیست، بلکه به معنای حفظ توانایی سالمند برای انجام فعالیتهای روزمره و تداوم استقلال فردی او در محیط خانواده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه این پیام، تصریح کرد: در حال حاضر، معاونت بهداشت در مرحله تدوین برنامهها و آمادهسازی زیرساختهای شبکه برای استقرار الگوی «مراقبت یکپارچه سالمندان» است. هدف ما از این تغییر رویکرد، شناسایی زودهنگام افت ظرفیت درونی در حیطه تحرک، تغذیه، شناخت، بینایی، شنوایی و روان است؛ تا با مداخله به هنگام، آموزش اصول خودمراقبتی و پرداختن به عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت، از تبدیل شدن این موارد به ناتوانیهای مزمن و پرهزینه جلوگیری شود.
رییسی با بیان اینکه پیشران اصلی این تحول، شبکه بهداشت و درمان است افزود: دستیابی به این هدف در بستر استقرار برنامه «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» کاملاً میسر است؛ چرا که پزشک خانواده با رصد دقیق و پیگیری مستمر، کانون اصلی مدیریت توانمندیهای سالمند و پیشگیری از وابستگی او محسوب میشود و البته این مهم جز با هماهنگی و همکاری بین بخشی و مشارکت سایر نهادها و ارگانها میسر نخواهد شد. بازاندیشی در نظام ارائه خدمت به سالمندان نیاز به عزم ملی و همکاری همه ذینقشان دارد.
وی ضمن قدردانی از زحمات بهورزان، مراقبان سلامت، کارشناسان و پزشکانی که در خط مقدم ارائه خدمت به سالمندان عزیزمان فعال هستند، تأکید کرد: موفقیت این بازاندیشیِ در پیشِ رو، در گرو آمادگی، مشارکت و نگاه دقیق شما همکاران در عرصه ارائه خدمت محیطی است. امیدوارم با همت جمعی، بتوانیم سیستمی را پایهریزی کنیم که در آن، سالهای بیشترِ عمر هموطنانمان، با سلامت، نشاط و استقلال کامل همراه باشد.