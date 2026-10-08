به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی گفت: در پی تماس تلفنی مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه ۲ سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت در یکی از مجموعه‌های تفریحی این شهرستان برای شهروندان مزاحمت ایجاد کرده است، بلافاصله ماموران یگان امداد در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور پلیس در محل، متهمان به سمت ماموران حمله ور شدند که با سرعت عمل به موقع آنان و شلیک تیرهوایی، عاملان شرارت را دستگیر کردند.

سرهنگ شائینی از خانواده‌ها خواست تا کنترل و نظارت بیشتری بر روی فرزندان خود داشته باشند و تاکید کرد: برخورد پلیس با هنجارشکنان و برهم زنندگان نظم و امنیت، قاطع و قانونی خواهد بود.