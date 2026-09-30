به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: در جریان پایش و گشت‌های حفاظتی نیرو‌های منابع طبیعی، چند مورد تخلف و حادثه در عرصه‌های جنگلی استان شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان برای کنترل و پیگیری آنها اقدام شد.

علی باقری افزود: در منطقه سری میان‌دره در حوزه استحفاظی سرجنگلبانی چای‌باغ-اندرگلی سوادکوه شمالی، ساعت ۲ بامداد، یک اصله درخت ممرز ریشه‌کن‌شده دچار آتش شد که سرجنگلبان منطقه و قرقبانان شرکت صنایع چوب و کاغذ حوزه تالار در محل حاضر شده و آتش را مهار کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با بیان اینکه حریق در همان مراحل اولیه کنترل شد، گفت: اقدام سریع نیرو‌های حفاظتی مانع از گسترش آتش به پوشش جنگلی اطراف شد.

باقری همچنین از توقیف یک دستگاه کامیون حامل چوب‌آلات جنگلی غیرمجاز در بابل خبر داد و افزود: این کامیون در جریان گشت و سرکشی شبانه نیرو‌های یگان حفاظت اداره‌کل و نیرو‌های حفاظتی شهرستان در محدوده کنارگذر جنوبی بابل شناسایی شد.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی و دستور قضایی، کامیون به پارکینگ منتقل و پرونده برای طی مراحل قانونی در حال پیگیری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در ادامه به یک مورد کشف چوب‌آلات غیرمجاز در گلوگاه اشاره کرد و گفت: نیرو‌های حفاظتی این شهرستان، یک دستگاه وانت نیسان را در حال جابجایی چوب‌آلات غیرمجاز از نوع گردو شناسایی و متوقف کردند.

به گفته باقری، حجم چوب کشف‌شده حدود دو استر برآورد شده و با دستور دادستان شهرستان، متهم برای مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلوگاه معرفی و خودروی توقیف‌شده نیز به پارکینگ اداره منابع طبیعی منتقل شد.