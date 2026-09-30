به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در مراسم تقدیر از مروجین برتر «طرح ملی سبا» (سفیران بهینه‌سازی انرژی)، بر ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی از سنین کودکی تأکید کرد.

در این مراسم همچنین اعلام شد که استان فارس در ارزیابی عملکرد اجرای این طرح، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

حمیدرضا جلایر با اشاره به بازگشایی مدارس، دانش‌آموزان را سفیران جدید بهره‌وری انرژی دانست و اظهار کرد: مدیریت مصرف تنها به اقدامات فنی محدود نمی‌شود و زمانی اثربخش خواهد بود که به فرهنگ و رفتار روزمره جامعه تبدیل شود.

وی افزود: اگر آموزش مفاهیم مدیریت مصرف از دوران کودکی آغاز شود، نسل آینده با فرهنگ بهینه‌سازی مصرف رشد خواهد کرد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق فارس نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد «طرح ملی سبا» گفت: تاکنون ۲۳ هزار و ۱۵۸ کودک و ۳۸ هزار و ۵۰۳ بانو در شهرستان‌های زیر پوشش این شرکت، با راهکار‌های مدیریت بهینه مصرف برق آشنا شده‌اند.

فرشید رستمی با اشاره به اقدامات اجرایی این طرح بیان کرد: در این راستا، ۱۱۱ تفاهم‌نامه منعقد شده و ۱۲۸ همایش آموزشی با حضور ۳۰ کارشناس مروج برگزار شده است.

وی افزود: مجموعه این فعالیت‌ها موجب شد تا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ارزیابی عملکرد اجرای طرح ملی «سبا»، جایگاه نخست کشور را به دست آورد.

در پایان این مراسم، از مروجین برتر شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در اجرای «طرح ملی سبا» با اهدای لوح تقدیر، قدردانی شد.