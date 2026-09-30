رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری ۲ جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه دار و کشف چهار فقره پرونده کلاهبرداری به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی ۲ متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر دوی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده با جعل عناوین و وابستگی خود به نهاد‌های امنیتی، نظامی و مذهبی با روش اعتماد سازی و وعده اعزام به سفر‌های زیارتی و سیاحتی با تور‌های معتبر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان می‌کردند.

این مسئول انتظامی گفت: متهمان ضمن اعتراف به بزه انتسابی، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.