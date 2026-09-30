برنامه‌های «نبض دانشجو»، با تمرکز بر دغدغه‌ها و مطالبات جامعه دانشجویی، «از خونه شروع کن»، با نگاهی به زندگی دو بانوی هنرمند در حوزه قالی بافی، «الف تا»، با موضوع چالش‌های مدیریت در مدرسه و دعای کمیل در شهرستان خرم آباد، از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نبض دانشجو» با محوریت مسائل، دغدغه‌ها، مطالبات و دستاورد‌های جامعه دانشجویی، از امروز به جمع برنامه‌های رادیو ایران می‌پیوندد.

این برنامه با بخش‌هایی همچون «نبض پیشرفت»، «خاطره‌بازی»، «میزگرد» و «رفت و برگشت»، به موضوعات علمی، دانشگاهی و تجربه‌های دانشجویان می‌پردازد.

«نبض دانشجو» به همت گروه دانش و اقتصاد، با کارشناسی و اجرای محمد مسعود مصدرالامور و تهیه‌کنندگی فاطمه گنجی، چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۰ از رادیو ایران پخش می‌شود.

در قسمت سی و ششم از برنامه «از خونه شروع کن»، داستان دو بانوی هنرمند و پرتلاش روایت می‌شود که با تکیه بر هنر قالی‌بافی، بستری برای اشتغال گسترده در مناطق پرند و رباط کریم فراهم کرده‌اند.

زهرا تورانلو با مدیریت خلاقانه خود در حوزه قالی‌بافی، توانسته است علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر، زمینه فعالیت فصلی ۱۲۰ نفر دیگر را نیز فراهم کند. در این مسیر، هنر کرشمه ملکی که در بخش چله‌کشی مهارت بی‌نظیری دارد، جلوه‌ای از هم‌افزایی در مشاغل خانگی است که به رشد اقتصادی جامعه کمک می‌کند. خانم ملکی که با هدف توسعه کسب‌وکار خود، همکاری نزدیکی با خانم تورانلو دارد، بخشی از این زنجیره تولید مستمر را تشکیل می‌دهد. در ادامه، دکتر فاطمه کریم‌وند و دکتر کمیل رودی، کارشناسان حوزه کسب‌وکار، به تحلیل مسیر توسعه این فعالیت‌ها و چگونگی تبدیل یک هنر سنتی به یک واحد تولیدی پایدار می‌پردازند تا راهنمای روشن‌تری برای سایر زنان فعال در این حوزه باشند.

این برنامه که کاری از گروه خانواده شبکه دو با همکاری کمیته امداد امام خمینی است، پنجشنبه و جمعه هر هفته با اجرای شاهین جمشیدی، تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و مدیریت هماهنگی آزاده بهرامی، مهمان خانه‌های مخاطبان خواهد بود. این قسمت از برنامه پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۱۹ پخش می شود.

برنامه «الف تا» امروز با حضور سیده فرهوده حسینی، مدیر مدرسه، از شبکه آموزش پخش می شود.

سیده فرهوده حسینی مدیر مدرسه از قائمشهر، به مسائل و چالش‌های مدیریت در مدرسه و تجربه‌های خود در این حوزه می‌پردازد.

برنامه «الف تا» به تهیه‌کنندگی میلاد پسندیده و با اجرای حامد مهربانی، سه‌شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

مراسم پرفیض دعای کمیل در شهرستان خرم‌آباد، زنده از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

شبکه قرآن و معارف سیما این هفته در استان لرستان مستقر شده و پخش زنده مراسم دعای کمیل در شهر خرم‌آباد را تقدیم بینندگان می‌کند.

این پنجشنبه دعای کمیل با نوای حاج مهدی ترکاشوند، ساعت ۲۰ از شهر خرم آباد پخش می‌شود.