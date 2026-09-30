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براساس آمار چکهای مبادلهای سامانه چکاوک در ماه مرداد، بیش از ۸.۳ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال مبادله شد که بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره آن به ارزش ۱۴۱۱۲ هزار میلیارد ریال وصول شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس اطلاعات سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) طی این ماه، نسبت تعداد چکهای وصولی به مبادلهای، ۸۷.۶ درصد و نسبت مبلغ چکهای وصولی به مبادلهای ۸۵.۹ درصد است.
براساس اطلاعات این گزارش، میزان مبادلات چک در مرداد ماه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۱۰.۳ درصد و از نظر مبلغ، ۲۱.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین آمار ارائهشده مربوط به چکهای مبادلهای است که در مبادلات بینبانکی و بر اساس سامانه چکاوک انجام شدهاند. این آمار شامل چکهای الکترونیک و کاغذی بهصورت توأمان است. همچنین، چکهای درونبانکی در این آمار لحاظ نشدهاند؛ بنابراین ارقام مندرج تنها مبادلات بینبانکی ثبتشده در سامانه چکاوک را پوشش میدهد.
سامانه چکاوک (سامانه انتقال تصویر چک) یک زیرساخت الکترونیکی است که بانک مرکزی برای پردازش و تبادل چکهای بینبانکی راهاندازی کرده است. کارکرد اصلی سامانه این است که به جای جابهجایی فیزیکی چک، تصویر پشت و روی چک را به صورت الکترونیکی بین بانکها مبادله میکند.
این سامانه هر دو نوع چک کاغذی و الکترونیک را پشتیبانی میکند. چک کاغذی با اسکن و تبدیل به تصویر پردازش میشود و دیگر نیازی به جابهجایی فیزیکی برگه چک نیست. چک الکترونیک نیز که از ابتدا به صورت داده پیام و با امضای الکترونیکی صادر میشود، مستقیماً در همین سامانه پردازش و مبادله میشود.
بانک مرکزی همه بانکها را ملزم کرده که چکهای الکترونیک سایر بانکها را در سامانه چکاوک بپذیرند. این ساختار باعث شده چکها در دورترین نقاط کشور نیز حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت وصول شوند و ریسک و هزینه ناشی از حمل و نقل فیزیکی چکها به طور کامل حذف شود.