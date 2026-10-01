اهدای ۱۳ هزار و ۸۹۶ واحد خون در خراسان شمالی
مدیرکل انتقال خون خراسانشمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳ هزار و ۸۹۶ واحد خون در استان به بیماران نیازمند اهدا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
حسن نامدار گفت: ۱۵ هزار و ۸۶۸ نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۸۹۶ نفر موفق به اهدای خون خود شدند.
وی با اشاره به جذب و حضور ۲ هزار و ۴۹۶ نفر اهداکننده داوطلب بار اول در بازه زمانی ۶ ماهه امسال اشاره کرد و افزود: حضور داوطلبانی که برای اولین بار در انتقال خون حضور مییابند، قوت قلب بیماران و تضمین کننده تامین همیشگی نیازهای مراکز درمانی به فرآوردههای خون تا چند ده سال آینده است.
وی تصریح کرد: همچنین هزار و ۲۷۰ نفر از بانوان استان در اهدای خون به مراکز سهم داشتهاند.
مدیرکل انتقال خون خراسانشمالی بیان کرد: اهداکنندگان خون سرمایههایی اجتماعی هستند که داوطلبانه و یا با فراخوان سازمان در زمینه تامین گروههای خونی خاص در کمترین زمان ممکن و در تمامی ساعات و روزهای سال به کمک بیماران میشتابند.
نامدار با اشاره به اینکه با همدلی و همراهی اهداکنندگان خون، این اداره همه درخواستهای ۱۲ مراکز درمانی را پاسخ داده است، گفت: نیاز به خون و فرآوردههای خونی همیشگی و مستمر است.
وی افزود: تداوم مشارکت جوانان و سایر گروههای سنی واجد شرایط میتواند به پایداری ذخایر خونی استان کمک کند و پاسخگویی به نیاز بیماران را در طول سال امکانپذیر سازد.
مدیرکل سازمان انتقال خون خراسانشمالی با تاکید بر اهمیت اهدای خون اظهار کرد: خون جایگزین مصنوعی ندارد و تامین آن تنها از طریق مشارکت انسانهای سالم و واجد شرایط امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: انتقال خون خراسانشمالی سالانه پاسخگوی نیاز خونی ۱۲ بیمارستان استان است و تامین مستمر خون مورد نیاز این مراکز، بدون مشارکت و همراهی مردم امکانپذیر نیست.
مدیرکل سازمان انتقال خون خراسانشمالی گفت: انتظار میرود مردم نوعدوست خراسانشمالی با مراجعه به مراکز اهدای خون، سهم خود را در تامین ذخایر خونی استان و نجات جان بیماران ایفا کنند.