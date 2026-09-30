مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان از واریز مرحله سوم مطالبات گندمکاران خبر داد. بر اساس این واریزی، در مجموع ۱۰ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان که معادل ۷۲ درصد از کل مطالبات کشاورزان استان است، به حساب آن‌ها واریز شد.

واریز ۱۰ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان به حساب گندمکاران زنجانی

واریز ۱۰ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان به حساب گندمکاران زنجانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت:تا کنون معادل ۳۱۸ هزار و ۴۸۵ تن خرید تضمینی و توافقی در سطح مراکز خرید استان محقق شده که با این میزان خرید بالغ بر ۹۱ درصد از پیش بینی خرید تحقق یافته است.

عیوضی با اشاره به پرداختی مرحله سوم به مبلغ ۱۰ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان که حدود ۷۲ درصد از مطالبات گندمکاران را شامل می‌ شود: افزود: امیدواریم که طی هفته‌های پیش رو کلیه مطالبات گندمکاران تسویه شود.

عیوضی افزود درصد افت مفید و درصد افت غیر مفید در مقایسه با سال گذشته کمتر بوده که این موضوع حکایت از کیفیت خوب گندم خریداری شده را دارد

. مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: امسال تعداد ۱۹ هزارو ۸۴۶ کشاورز گندم استحصالی خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند که در مقایسه با سال گذشته با تعداد ۱۹ هزار و ۴۳۶ کشاورز که گندم خود را روانه مراکز کرده‌اند، با رشد مواجه بوده است.