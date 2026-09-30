کاروان مهربانی و سلامت هلال احمر در روستاهای اردبیل
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف ارائه خدمات مختلف پزشکی، فرهنگی و آموزشی، کاروان مهربانی و سلامتِ جمعیت هلال احمرِ شهرستان مشگین شهر، در روستای کوجنق اردوی جهادی دایر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف ارائه خدمات مختلف پزشکی، فرهنگی و آموزشی، کاروان مهربانی و سلامتِ جمعیت هلال احمرِ شهرستان مشگین شهر، در روستای کوجنق اردوی جهادی دایر کرد.
گروههای جهادی پزشکی در دیگر شهرهای استان هم خدمات رسانی کردند.