کاروان مهربانی و سلامت هلال احمر در روستاهای اردبیل

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف ارائه خدمات مختلف پزشکی، فرهنگی و آموزشی، کاروان مهربانی و سلامتِ جمعیت هلال احمرِ شهرستان مشگین شهر، در روستای کوجنق اردوی جهادی دایر کرد.