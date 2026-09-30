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مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر از پیشبینی تولید ۴۵۰ هزار تن پرتقال امسال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر گفت: با توجه به سطح زیرکشت باغهای پرتقال، میزان باردهی درختان و بررسی وضعیت باغهای شهرستان، پیشبینی میشود در سال جاری حدود ۴۵۰ هزار تن پرتقال در قائمشهر تولید و روانه بازارهای مصرف شود.
معصومه صفری اوریمی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان در بخش باغداری و تولید مرکبات، افزود: قائمشهر یکی از شهرستانهای مهم تولیدکننده مرکبات در استان مازندران است و بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی این شهرستان به باغهای مرکبات اختصاص دارد که پرتقال سهم عمدهای از این سطح را به خود اختصاص داده است.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ هزار و ۸۱۶ هکتار از باغهای پرتقال شهرستان بارور بوده و حدود ۷۴ هکتار نیز درختان پرتقال غیربارور هستند که در مجموع، سطح قابل توجهی از باغهای شهرستان را شامل میشود.
صفری اوریمی با بیان اینکه عملکرد متوسط پرتقال در باغهای قائمشهر حدود ۳۰ تن در هکتار است، گفت: با توجه به سطح باغهای بارور و شرایط تولید، پیشبینی میشود میزان تولید امسال نسبت به ظرفیت موجود در سطح شهرستان در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد و حجم قابل توجهی از محصول پرتقال برای عرضه به بازار مصرف آماده شود.
او با اشاره به وسعت باغهای مرکبات قائمشهر، افزود: مجموع سطح باغهای مرکبات شهرستان ۱۸ هزار و ۸۹۰ هکتار است که از این میزان، حدود ۱۵ هزار و ۸۹۰ هکتار به باغهای پرتقال اختصاص دارد و بخش دیگری نیز زیر کشت سایر ارقام مرکبات قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با تأکید بر اهمیت اقتصادی تولید مرکبات در شهرستان، گفت: فعالیت در حوزه مرکبات تنها به مرحله تولید محصول در باغ محدود نمیشود، بلکه برداشت، حملونقل، درجهبندی، سورتینگ، بستهبندی، نگهداری و عرضه محصول نیز زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را در شهرستان شکل داده و برای تعداد زیادی از بهرهبرداران و فعالان بخش کشاورزی اشتغال و درآمد ایجاد میکند.
او همچنین بر ضرورت توجه باغداران به زمان مناسب برداشت و رعایت اصول فنی در فرآیند برداشت و جابهجایی محصول تأکید کرد و افزود: کیفیت محصول تولیدی از باغ تا زمان عرضه به بازار باید حفظ شود و رعایت نکات فنی در مراحل برداشت، حمل، نگهداری و سورتینگ میتواند در کاهش ضایعات و افزایش ارزش اقتصادی محصول مؤثر باشد.
صفری اوریمی با اشاره به جایگاه قائمشهر در تولید مرکبات استان، گفت: قائمشهر رتبه سوم تولید مرکبات در استان مازندران را به خود اختصاص داده است و ظرفیتهای موجود در بخش باغبانی، وجود باغهای گسترده مرکبات و فعالیت بهرهبرداران این بخش، جایگاه مهمی برای شهرستان در تولید محصولات باغی ایجاد کرده است.