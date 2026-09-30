مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان از افتتاح مدرسه چهار کلاسه استثنایی عرفان ۶ و کلنگ‌زنی مدرسه شش‌کلاسه سهراب بازار و سالن ورزشی مدرسه صیاد شیرازی زرآباد همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، میثم لک‌زایی گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی در حوزه فضا‌های آموزشی و ورزشی شهرستان زرآباد به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی چند طرح جدید نیز آغاز شد تا بخشی از نیاز‌های زیرساختی دانش‌آموزان این منطقه پاسخ داده شود.

وی افزود: در این راستا مدرسه چهار کلاسه استثنایی عرفان ۶ شهر زرآباد با زیربنای ۱۹۷ مترمربع به همت خیر نیک‌اندیش یحیی خوانساری احداث و به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی مدرسه ۶ کلاسه سهراب‌بازار زرآباد با زیربنای ۳۱۱ مترمربع آغاز شد که این طرح به همت خیر نیک‌اندیش سرکار خانم مریم علوی و با مشارکت بنیاد هاسب و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان احداث خواهد شد.

لک‌زایی همچنین از آغاز عملیات اجرایی سالن ورزشی مدرسه صیاد شیرازی زرآباد خبر داد و گفت: این طرح با زیربنای ۷۱۵ مترمربع با هدف توسعه فضا‌های ورزشی دانش‌آموزان و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های ورزشی و تربیتی دانش‌آموزان منطقه اجرا خواهد شد.