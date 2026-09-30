

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهردار یزد گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اقدامات زیادی در بخش‌های مختلف در این حوزه انجام شده است.



محی الدینی افزود: در حوزه زیبا سازی فضای شهر و مدارس، رنگ امیزی ، گل کاری و اقدامات ترافیکی و فضا سازی و تبلیغات شهری فعالیت‌های خوبی در شهرداری انجام شد که اثر بخشی خوبی در شهر یزد داشته است.



وی گفت : برای انجام این اقدامات در مجموع بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است، امروز هم چنین طرح گل مهر نیز در یزد اجرا شد در این طرح ۱۶۰۰ گلدان طبیعی بین مدارس ابتدایی یزد توزیع شد.

