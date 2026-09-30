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زنی که از باشگاه ها و منازل شهروندان شاهرودی کفش ورزشی خارجی به سرقت می برد ، دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شاهرود گفت : در پی وقوع چند فقره سرقت کفشهای ورزشی خارجی در تعدادی از باشگاهها و منازل موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.
سرهنگ علیرضا شائینی افزود: پلیس با بررسی موضوع و دقت نظر توانست سارق غیر بومی که یک خانم است را شناسایی و پس از هماهنگیهای لازم، وی را در یکی از استانهای شرق کشور دستگیر کند
سرهنگ شائینی تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس، به ۱۷ فقره سرقت انواع کفشهای ورزشی اعتراف کرد و به مراجع قضایی معرفی شد.