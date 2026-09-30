رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: ۷۸ تا ۸۰ درصد از جانباختگان حوادث ترافیکی در استان خراسان رضوی و به ویژه مشهد مقدس، بعد از صحنه تصادف جان خود را از دست می‌دهند.

سرهنگ موسی آبادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: سه مرحله در رسیدگی و فرایند یک تصادف وجود دارد که شامل قبل از تصادف، هنگام تصادف و بعد از تصادف می‌شود.

وی ادامه داد: ۷۸ تا ۸۰ درصد از جانباختگان حوادث ترافیکی در استان خراسان رضوی و به ویژه مشهد مقدس، بعد از صحنه تصادف جان خود را از دست می‌دهند؛ که این رقم ۸ تا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ کشوری است.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی درباره علل بالا بودن آمار جانباختگان حوادث ترافیکی در استان خراسان رضوی پس از صحنه تصادف گفت: وسایل نقلیه، اورژانس، معضلات و مشکلات ترافیکی و بیمارستان‌ها عوامل بالا بودن آمار جانباختگان حوادث ترافیکی در استان خراسان رضوی پس از صحنه تصادف است که این مسئله باید در جلسات بررسی و مشخص شود که مشکل کار کجاست.

وی افزود: بیشتر بودن آمار جانباختگان حوادث ترافیکی در استان خراسان رضوی پس از صحنه تصادف نسبت به میانگین کشوری اصلا زیبنده استان خراسان رضوی و مشهد مقدس به عنوان قطب گردشگری پزشکی و سلامت در حوزه شرق کشور نیست.

موسی آبادی ادامه داد: زمان طلایی برای نجات جان مصدومان حوادث ترافیکی موضوع بسیار مهمی است که اگر دستگاه‌های امداد و نجات، بخش درمان و پزشکی کار خود را به درستی در زمان طلایی انجام دهند، بسیاری از مصدومان حوادث رانندگی از مرگ نجات پیدا می‌کنند.