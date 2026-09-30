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یک مقام امنیتی آمریکا از نفوذ هکرها به یکی از سامانههای مرکز داده نیروی انسانی پنتاگون (DMDC) خبر داد که منجر به افشای اطلاعات حساس نزدیک به ۳ میلیون نظامی و کارمند فعلی و سابق این سازمان شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از ای بی سی نیوز (ABC News)، این نفوذ سایبری در بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶ رخ داده و اطلاعات ۲.۷۶ میلیون فرد زنده و ۲۹۴ هزار فرد متوفی را در بر میگیرد. دادههای سرقتشده شامل شمارههای تامین اجتماعی و جزئیات مربوط به سمتها و مشاغل نظامیان و کارکنان غیرنظامی است؛ موضوعی که میتواند تهدیدی جدی برای امنیت ملی آمریکا باشد.
بنابر اعلام مقام امنیتی آمریکا، هکرها با سوءاستفاده از یک آسیبپذیری در سیستم، توانستهاند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. اگرچه مرکز مربوطه پس از شناسایی مشکل، آسیبپذیری مذکور را برطرف کرده است، اما حجم بالای دادههای افشا شده باعث نگرانیهای گسترده شده است. با این حال، مقامهای دفاعی آمریکا اعلام کردهاند که تاکنون مدرکی مبنی بر سوءاستفاده عملیاتی از این اطلاعات یافته نشده است.