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با حضور استاندار اصفهان مرحله نخست خط تولید ورقهای رنگی و طرحدار با سرمایهگذاری ۵ همت و ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ هزار تن در شهرک فولاد لنجان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این خط تولید با تأمین بخشی از نیاز صنایع کشور، زمینه توسعه تولید داخلی و تقویت زنجیره صنایع پاییندستی را فراهم میکند و سرمایهگذاری بخش خصوصی در آن، ظرفیت جدیدی برای اشتغال و رونق تولید در استان اصفهان ایجاد کرده است.
مهدی جمالینژاد، در آیین بهرهبرداری از این طرح گفت: بخش خصوصی امروز در خط مقدم اقتصاد مقاومتی قرار دارد و حفظ تولید و اشتغال، یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی استان است.
وی افزود: دشمن با ایجاد جنگ ترکیبی و محاصره اقتصادی به دنبال تسلیم ایران اسلامی است و در این شرایط، بخش خصوصی میتواند با سرمایهگذاری، تولید و حفظ اشتغال، نقش مهمی در خنثیسازی توطئههای اقتصادی دشمن داشته باشد.
استاندار اصفهان گفت: همه باید برای حفظ چرخه تولید پای کار باشند و در استان همقسم شدهایم که نیرویی تعدیل نشود و اجازه ندهیم مشکلات اقتصادی به از دست رفتن فرصتهای شغلی منجر شود.
جمالینژاد از دانشگاهها، دستگاههای خدماترسان و بانکها نیز خواست در کنار واحدهای تولیدی قرار گیرند و گفت: حل مشکلات تولید تنها وظیفه یک دستگاه نیست و همه بخشها باید برای استمرار فعالیت واحدهای صنعتی همکاری کنند.
وی با اشاره به آسیب دیدن حدود هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی، صنفی و خدماتی در جریان جنگ ۱۲ روزه، بر ضرورت حمایت از واحدهای آسیبدیده و بازگرداندن ظرفیتهای تولیدی به چرخه فعالیت تأکید کرد.
استاندار اصفهان گفت: امروز حفظ سرمایهگذاری انجامشده و صیانت از نیروی انسانی شاغل در واحدهای تولیدی، بخشی از مسئولیت مشترک دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و مجموعههای علمی و خدماتی استان است.